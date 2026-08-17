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कुंभमेळ्यासाठी नाशिकमधील सरकारी रुग्णालय पाडणार; नागरिकांचा विरोध
कुंभमेळ्यासाठी नाशिकमधील सरकारी रुग्णालय पाडणार; नागरिकांचा विरोध
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Aug 17, 2026, 12:30 PM IST
|
Updated: Aug 17, 2026, 12:40 PM IST
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Nashik Trimbakeshwar Sub District Hospital To Be Demolished For Kumbha Mela Work
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