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'संदीप देशपांडे जनरल लायर, कारण प्रत्येक....' भाजपाच्या नवनाथ बन यांचा पलटवार

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 21, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 02:53 PM IST

Navnath Ban Revert Sandeep Deshpande As General Liar

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