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पवारांची राष्ट्रवादी NDA सोबत जाणार? राऊत अन् नवनाथ बन यांच्यात जुंपली

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 14, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:33 PM IST

Navnath Ban Revert Sanjay Raut On Jayant Patil And NCP SP

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