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पवारांची राष्ट्रवादी NDA सोबत जाणार? राऊत अन् नवनाथ बन यांच्यात जुंपली
पवारांची राष्ट्रवादी NDA सोबत जाणार? राऊत अन् नवनाथ बन यांच्यात जुंपली
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Jul 14, 2026, 02:30 PM IST
|
Updated: Jul 14, 2026, 02:33 PM IST
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Navnath Ban Revert Sanjay Raut On Jayant Patil And NCP SP
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