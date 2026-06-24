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जितेंद्र आव्हाडांच्या बदलीसाठी फिल्डिंग, 250 कोटी गोळा केलेत; जितेंद्र आव्हाडांचा धक्कादायक दावा
जितेंद्र आव्हाडांच्या बदलीसाठी फिल्डिंग, 250 कोटी गोळा केलेत; जितेंद्र आव्हाडांचा धक्कादायक दावा
Written By
Shivraj Yadav
Published: Jun 24, 2026, 10:40 PM IST
|
Updated: Jun 24, 2026, 10:40 PM IST
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NCP Jitendra Awhad claims Fielding for Tukaram Mundhe transfer
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