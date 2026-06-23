हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
FIFA World Cup
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
तटकरेंनी रायगडच्या पालकमंत्रीपदाचा दावा सोडला? अनिकेत तटकरेंचे स्पष्ट संकेत
तटकरेंनी रायगडच्या पालकमंत्रीपदाचा दावा सोडला? अनिकेत तटकरेंचे स्पष्ट संकेत
Written By
Shivraj Yadav
Published: Jun 23, 2026, 10:25 PM IST
|
Updated: Jun 23, 2026, 10:25 PM IST
join
share
NCP MLA Aniket Tatkare on Raigad Guardian Minister Post
Recommended Videos
04:54
तटकरेंनी रायगडच्या पालकमंत्रीपदाचा दावा सोडला? अनिकेत तटकरेंचे स्पष्ट संकेत
02:54
4 महिन्यात 254 कोटींचं ड्रग्ज जप्त, 1142 गुन्हे, 1626 आरोपींना अटक; सरकारची विधानसभेत माहिती
03:44
VIDEO | भाऊसाहेब वाघचौरे शिवसेनेत, जनतेला काय वाटतं?
14:34
VIDEO | उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची पत्रकार परिषद अनकट
01:00
26-27 जून रोजी तिथीनुसार किल्ले रायगडावर शिवराज्याभिषेक सोहळा
00:52
रुक्मिणीची पालखी पंढरीला निघाली; यशोमती ठाकूर, बळवंत वानखडेंकडून स्वागत
01:03
विजयानंतर काही तासांत गोकुळ गितेंना...; संजय राऊतांचा खळबळजनक आरोप
01:13
'मातोश्री'बाहेर नितेश राणेंच्या वाढदिवसाचे बॅनर; 'हिंदूगब्बर' असा उल्लेख
05:01
VIDEO | 6 बंडखोर खासदारांचा शिवसेनेत प्रवेश
02:44
नंदनवनमध्ये पाळणा हलला आहे, 6 गद्दार जन्माला आलेत - संजय राऊत
01:07
ठाकरे गटाचे बंडखोर खासदार पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका जाहीर करणार
01:55
नाशिक वगळता सर्वत्र महायुतीचा विजय! महाविकास आघाडीच्या हाती भोपळा; रेश्मा काळे काय म्हणाल्या?
Trending
News
Photos
Videos
बापानेच मुलगा-सुनेला कारखाली चिरडण्याचा केला प्रयत्न; संपत्तीच्या वादातून थरार!
amravati news
9 min ago
2
2029 पर्यंत एकनाथ शिंदे राजकारणात राहतील याची गॅरंटी नाही; राऊतांचं मोठं भाकीत
Sanjay Raut
28 min ago
3
'बंदुक, हातवारे अन् धमकी'आधी संजय दिना पाटलांचा इशारा, आता राऊतांकडून ओपन चॅलेंज!
Sanjay Raut
33 min ago
4
ठाकरेंवर केलेलं वक्तव्य पावसकरांच्या अंगलट; वाद होताच शिवसेनेनंही जबाबदारी झटकली
Kiran Pavaskar
39 min ago
5
केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरण; सिया गोयलच्या मित्राच्या वकिलांचा खळबळजनक दावा
Ketan Agrawal
51 min ago