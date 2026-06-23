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तटकरेंनी रायगडच्या पालकमंत्रीपदाचा दावा सोडला? अनिकेत तटकरेंचे स्पष्ट संकेत

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 23, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:25 PM IST
NCP MLA Aniket Tatkare on Raigad Guardian Minister Post

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