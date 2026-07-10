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राष्ट्रवादी SP विलिनीकरणाच्या चर्चेत नाही, सुप्रिया सुळेंची प्रतिक्रिया

Written ByPooja Pawar
Published: Jul 10, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:25 PM IST
NCP not in merger talks with SP: Supriya Sule's reaction

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