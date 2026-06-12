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काँग्रेसकडून विलिनीकरणाचा प्रस्ताव? NCP च्या प्रदेशाध्यक्षांनी केलं स्पष्ट

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 12, 2026, 10:35 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:35 PM IST
NCP Shashiknt Shinde on reports of Congress proposal for alliance

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