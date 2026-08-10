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सुप्रिया सुळेंच्या नेतृत्वात शरद पवारांचे खासदार मोदींना भेटले; बैठकीत काय चर्चा झाली?
सुप्रिया सुळेंच्या नेतृत्वात शरद पवारांचे खासदार मोदींना भेटले; बैठकीत काय चर्चा झाली?
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Aug 10, 2026, 01:10 PM IST
|
Updated: Aug 10, 2026, 01:20 PM IST
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NCP SP MP Meet Pm Modi Today
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