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सचिन अहिर शिंदे सेनेत! थेट विधान परिषद उपसभापती पदाचा अर्ज केला; निलम गोऱ्हे काय म्हणाल्या?
सचिन अहिर शिंदे सेनेत! थेट विधान परिषद उपसभापती पदाचा अर्ज केला; निलम गोऱ्हे काय म्हणाल्या?
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Jun 30, 2026, 03:00 PM IST
|
Updated: Jun 30, 2026, 03:00 PM IST
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Neelam Gorhe On Sachin Ahir Joins Shiv Sena
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