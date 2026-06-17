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ओमराजे निंबाळकर गद्दारी करु नका, सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांचा कमेंट्सचा पाऊस

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 17, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:30 PM IST
Netizens appeal Omraje Nimbalkar to not to leave Uddhav Thackeray Shivsena

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