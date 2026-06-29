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निवृत्तीनाथांच्या आज पालखीचं पंढरपूरकडे प्रस्थान

Written ByPooja Pawar
Published: Jun 29, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 03:50 PM IST
Nivruttinath's Palkhi departs for Pandharpur today

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