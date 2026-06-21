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बेस्ट संपावर अद्याप तोडगा नाहीच; कर्मचारी मागण्यांवर ठाम, संप सुरूच

Written ByPooja Pawar
Published: Jun 21, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 04:05 PM IST
No resolution yet to the BEST strike; employees remain firm on their demands, and the strike continues.

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