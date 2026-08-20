Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /व्हिडीओ
  • /पात्र लाडक्या बहिणींची संख्या 1.65 कोटींवर,अनेक बहिणींकडून बेकायदेशीरपणे लाभ

पात्र लाडक्या बहिणींची संख्या 1.65 कोटींवर,अनेक बहिणींकडून बेकायदेशीरपणे लाभ

Written ByPooja Pawar
Published: Aug 20, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 05:21 PM IST

Number of eligible 'Beloved Sisters' crosses 1.65 crore; many sisters claiming benefits illegally.

Recommended Videos

मुलांच्या शिक्षणासाठी आवाज उठवा - दिपके
01:25
गणपती मूर्ती नैसर्गिक प्रवाहात विसर्जन करण्याची परवानगी
02:22
बारामतीकरांचे पवार कुटुंबाला खुलं पत्र
04:12
धनुष्यबाण चिन्ह आम्हाला द्या नाहीतर गोठवा; कपिल सिब्बल यांची मागणी
10:44
VIDEO : 29 ऑगस्टपासून जरांगेंचं अंतरवालीतच उपोषण
01:50
VIDEO : अकोल्यात शिक्षकांची बदली रद्द करण्याची मागणी
01:08
मराठी न आल्यास बॅच, परवाना रद्द होणार, परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांची माहिती
01:57
ओमराजे निंबाळकरांवर टीका करणार नाही, ते आपल्यातलेच होते; उद्धव ठाकरेंचं विधान
00:58
Kishori pednekar on Mayor ritu tawade Advertising Campaign Marathi news
02:18
VIDEO| शिवसेना पक्ष-चिन्ह सुनावणीनंतर अरविंद सावंत, देवदत्त कामत काय म्हणाले?
03:43
मुंबईच्या महापौर नव्या वादात सापडण्याची शक्यता, महापौरांच्या प्रसिद्धीसाठी मनपाचा 25 लाखाचा खर्च
02:01
मुंबईच्या महापौर नव्या वादात सापडण्याची शक्यता, महापौरांच्या प्रसिद्धीसाठी मनपाचा 25 लाखाचा खर्च
02:53

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explainer : मुंबईतील महिलेच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणात खळबजनक खुलासा; सासूचे भयानक कृत्य पाहून पोलीस हादरले!
2
3
4
5