हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
FIFA World Cup
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
VIDEO| पवनराजे हत्याप्रकरणी मोठा निकाल, सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता
VIDEO| पवनराजे हत्याप्रकरणी मोठा निकाल, सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता
Written By
Pravin Dabholkar
Published: Jun 20, 2026, 03:05 PM IST
|
Updated: Jun 20, 2026, 03:05 PM IST
join
share
omraje nimbalkar big blow in Pawanraje Murder Case
Recommended Videos
06:02
VIDEO | उबाठाच्या कार्यकर्त्यांचे कोर्टाबाहेर आंदोलन
00:47
मावळ, पिंपरी-चिंचवडला पाणीटंचाईचा धोका
01:25
मेळाव्यानंतर सुषमा अंधारे भावुक
01:06
मेलोनींनी ट्रम्प यांना झापलं! नेमकं घडलं काय जाणून घ्या सविस्तरपणे
03:24
नागपुरच्या विद्यार्थ्याच्या हॉल तिकीटवर दुबईचं Exam Center; प्रशासनाचा विचित्र कारभार
03:10
VIDEO | 'ऑपरेशन टायगर' वर राऊत, बन यांची प्रतिक्रिया
01:09
VIDEO | 'खासदारांपाठोपाठ ठाकरेंचे 14 आमदारही फुटणार'
00:59
'आमच्या टायगरने ऑपरेशन टायगर यशस्वी केलं', शिवसेना आमदार राजेश क्षीरसागर यांचं विधान
00:34
भीमाशंकर मंदिरात सर्वसामान्यांसाठी दर्शन सुरू, पहाटेपासून भाविकांची गर्दी
01:01
शिवसेनेच्या मेळाव्यात चार भाषण होणार; शिंदेंशिवाय या 3 नेत्यांना भाषणाची संधी
01:46
2 दिवसात शासन आदेश काढून मराठा विद्यार्थ्यांकडून घेतलेली फी परत करणार: प्रसाद लाड
00:49
समृद्धी महामार्गाचा जळगावपर्यंत विस्तार
Trending
News
Photos
Videos
तिसऱ्या वनडे सामन्यात कर्णधार गिलने टीम इंडियात केले 3 बदल
Ind vs Afg
22 min ago
2
मुंबईत निकाल, कोल्हापुरातून CBI ला आदेश; पवनराजे प्रकरणात मोठी घडामोड समोर!
Pawanraje murder case
39 min ago
3
पुढल्या 24 तासांमध्ये... उद्धव ठाकरे Action Mode वर; सर्व 6 बंडखोर खासदारांना...
Operation Tiger
40 min ago
4
लिओनल मेस्सीच्या वडिलांच्या प्रकृतीबाबत खोटी माहिती देणाऱ्यांवर मोठी कारवाई
Lionel Messi
47 min ago
5
विठुरायाच्या दर्शनासाठी 'लालपरी' सज्ज; आषाढी वारीसाठी राज्यभरातून धावणार 5,500 विशेष
Ashadhi Wari 2026
57 min ago