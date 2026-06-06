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कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत, कांद्याला 1 हजार 200 रुपये दर

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 06, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 03:00 PM IST
Onion Farmers in Problem For Norms Simplified for onion Purchase

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