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राज्यात एवढा पाऊस पडूनही जायकवाडी धरणात अवघा 28% पाणीसाठा
राज्यात एवढा पाऊस पडूनही जायकवाडी धरणात अवघा 28% पाणीसाठा
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Jul 08, 2026, 11:10 AM IST
|
Updated: Jul 08, 2026, 11:10 AM IST
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ONLY 28 PERCENT WATER STORAGE IN JAYAKWADI DAM
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