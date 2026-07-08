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राज्यात एवढा पाऊस पडूनही जायकवाडी धरणात अवघा 28% पाणीसाठा

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 08, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:10 AM IST
ONLY 28 PERCENT WATER STORAGE IN JAYAKWADI DAM

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