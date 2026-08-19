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बारामतीकरांचे पवार कुटुंबाला खुलं पत्र

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 19, 2026, 11:50 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 12:05 AM IST

open letter from the people of Baramati to the Pawar family

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