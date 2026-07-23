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VIDEO : विरोधकांची सभागृहात जोरदार घोषणाबाजी
VIDEO : विरोधकांची सभागृहात जोरदार घोषणाबाजी
Written By
Shubhangi Mere
Published: Jul 23, 2026, 10:55 PM IST
|
Updated: Jul 23, 2026, 11:06 PM IST
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Opposition raises loud slogans in the assembly hall
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