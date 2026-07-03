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VIDEO : साटमांनी केलेल्या विधानानं विरोधकांची जोरदार टीका
VIDEO : साटमांनी केलेल्या विधानानं विरोधकांची जोरदार टीका
Written By
Shubhangi Mere
Published: Jul 03, 2026, 11:05 PM IST
|
Updated: Jul 03, 2026, 11:05 PM IST
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Opposition strongly criticizes statement made by Satam
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