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'आमच्या टायगरने ऑपरेशन टायगर यशस्वी केलं', शिवसेना आमदार राजेश क्षीरसागर यांचं विधान

Written ByPooja Pawar
Published: Jun 19, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:45 PM IST
"Our Tiger made Operation Tiger a success," stated Shiv Sena MLA Rajesh Kshirsagar

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