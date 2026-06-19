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आमच्या टायगरने ऑपरेशन टायगर यशस्वी केलं, शिवसेना आमदार राजेश क्षीरसागर यांचं विधान
'आमच्या टायगरने ऑपरेशन टायगर यशस्वी केलं', शिवसेना आमदार राजेश क्षीरसागर यांचं विधान
Written By
Pooja Pawar
Published: Jun 19, 2026, 04:45 PM IST
|
Updated: Jun 19, 2026, 04:45 PM IST
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"Our Tiger made Operation Tiger a success," stated Shiv Sena MLA Rajesh Kshirsagar
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