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गणेश गल्लीत पाद्यपूजन उत्साहात संपन्न, गणेशोत्सवाच्या तयारीला सुरुवात

Written ByPooja Pawar
Published: Jul 30, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:17 PM IST

Padya-pujan' ceremony concludes with great enthusiasm at Ganesh Galli

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