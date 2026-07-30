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गणेश गल्लीत पाद्यपूजन उत्साहात संपन्न, गणेशोत्सवाच्या तयारीला सुरुवात
गणेश गल्लीत पाद्यपूजन उत्साहात संपन्न, गणेशोत्सवाच्या तयारीला सुरुवात
Written By
Pooja Pawar
Published: Jul 30, 2026, 05:15 PM IST
|
Updated: Jul 30, 2026, 05:17 PM IST
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Padya-pujan' ceremony concludes with great enthusiasm at Ganesh Galli
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