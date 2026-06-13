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विठ्ठल रुक्मिणी मूर्ती संवर्धनाचा दिवस ठरला, 22 ते 24 जूनदरम्यान मूर्तीचं संवर्धन

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 13, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:00 PM IST
Pandharpur Vitthal Rukmini Idol Conservation Date Declared

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