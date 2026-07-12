हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
FIFA World Cup
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
सोपानकाकांच्या पालखीचं सासवडमधून प्रस्थान
सोपानकाकांच्या पालखीचं सासवडमधून प्रस्थान
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Jul 12, 2026, 02:10 PM IST
|
Updated: Jul 12, 2026, 02:10 PM IST
join
share
pandharpur wari 2026 Saint Sopan kaka Palkhi Update
Recommended Videos
06:44
ठाकरेंचे माजी खासदार विनायक राऊत अडणीत? सुनेनं प्रसारमाध्यमांसमोर येऊन कोणते आरोप केले?
00:49
सोपानकाकांच्या पालखीचं सासवडमधून प्रस्थान
02:33
माजी खासदार विनायक राऊत अडचणीत? सून गिरीजा राऊतांचे गंभीर आरोप
03:32
83 तासांनंतर बचावकार्य संपलं, चौथ्या दिवशी 8 जणांचे मृतदेह हाती
02:40
VIDEO| राज्यसरकारकडून कर्जमाफीतील अटी रद्द
03:34
VIDEO|मोशी दुर्घटनेच्या ठिकाणी नातेवाईकांचा गोंधळ
00:57
मोशी इमारत दुर्घटनेप्रकरणी मोठी बातमी, इमारतीखाली 3 जण दिसले
00:57
'राज्याच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार बळीराजाचा', कर्जमाफीवर एकनाथ शिंदेंची प्रतिक्रिया
02:40
फडणवीस केंद्रात जात असतील तर शुभेच्छा; संजय राऊतांचं विधान
05:17
मोशी दुर्घटनेबाबत धक्कादायक माहिती! वरचे दोन मजले...
01:44
पिंपरीमध्ये क्षणात इमारत कोसळली, थरारक अनुभव
01:11
'मुख्यमंत्र्यांचं हे शेवटचं अधिवेशन असेल'- आदित्य ठाकरे
Trending
News
Photos
Videos
पलाश मुच्छलवर अटकेची टांगती तलवार, कोर्टाने जामीन याचिका फेटाळली, नेमकं प्रकरण काय?
palash muchhal
2 min ago
2
'तो शारीरिक संबंध करू शकत नव्हता म्हणून...', समोर येऊन सुनेनं पतीबद्दल सगळं सांगितलं; 'विनायक राऊत दुसऱ्या पत्नीसोबत...'
VINAYAK RAUT
39 min ago
3
IND VS ENG : वैभव सूर्यवंशीला शेवटच्या सामन्यात का खेळलं नाही? पराभवानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यरने दिलं उत्तर
Ind vs Eng
52 min ago
4
मुलगा नपुंसक आरोपावरुन विनायक राऊतांचं 'खरं कारण' म्हणत सुनेला उत्तर; '3BHK, महिना 5 लाख, एकूण 12 कोटी अन्...'
VINAYAK RAUT
1 hr ago
5
लवकरच सुरु होणार सेमीफायनल! उपांत्यपूर्व फेरीच्या शेवटच्या दोन सामन्यात काय काय घडलं? जाणून घ्या
FIFA World Cup 2026
1 hr ago