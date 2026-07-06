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ज्ञानेश्वर माऊली पालखी प्रस्थान सोहळा मर्यादित स्वरुपात होणार, संस्थान कमिटीचा निर्णय

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 06, 2026, 11:00 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:00 PM IST
Pandharpur Wari Dnyaneshwar Palkhi Prasthan Sohla will be in limited manner

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