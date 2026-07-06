हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
FIFA World Cup
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
ज्ञानेश्वर माऊली पालखी प्रस्थान सोहळा मर्यादित स्वरुपात होणार, संस्थान कमिटीचा निर्णय
ज्ञानेश्वर माऊली पालखी प्रस्थान सोहळा मर्यादित स्वरुपात होणार, संस्थान कमिटीचा निर्णय
Written By
Shivraj Yadav
Published: Jul 06, 2026, 11:00 PM IST
|
Updated: Jul 06, 2026, 11:00 PM IST
join
share
Pandharpur Wari Dnyaneshwar Palkhi Prasthan Sohla will be in limited manner
Recommended Videos
00:45
ज्ञानेश्वर माऊली पालखी प्रस्थान सोहळा मर्यादित स्वरुपात होणार, संस्थान कमिटीचा निर्णय
00:49
ठाणे - खऱाब पाण्यात मका धुतला, मनसे कार्यकर्त्यांनी विक्रेत्याला दिला चोप
01:03
VIDEO : उद्याही राज्यात मुसळधार पाऊस! ठाण्याला ऑरेंज अलर्ट
00:50
VIDEO : मुसळधार पावसाचा रेल्वेला मोठा फटका, कर्जत खोपोली वाहतूक बंद
01:03
VIDEO | मुंबईत आजी-माजी महापौरांकडून पावसाचा आढावा
02:00
पिंपरी चिंचवड शहरात मुसळधार पाऊस
01:03
मुंबईसह उपनगरांत जोरदार पाऊस, अंधेरी सब-वेमध्ये भरलं पाणी
02:31
महाबळेश्वरमधील वेण्णा नदीवरील पूल कोसळला; क्रेनने उचलून बाजूला काढली कार
06:46
आजी-माजी महापौरांकडून मुंबईतील पावसाचा आढावा
01:54
कर्जतच्या पळसदरी इथं कोसळली दरड; वाहनं दबल्यानं नुकसान
03:01
VIDEO : रत्नागिरीत जगबुडी नदीने ओलांडली धोका पातळी
00:44
VIDEO : नवी मुंबईत वादळी वाऱ्यांसह पाऊसाने घातलं थैमान
Trending
News
Photos
Videos
पुणे महापालिकेच्या 101 शाळा 12 जुलैपर्यंत बंद राहणार; अचानक 6 दिवसांची सुट्टी जाहीर
pune
19 min ago
2
मोकाट श्वानांनी घेतला नाशिककराचा बळी; पालिकेचा 20 कोटींचा खर्च पाण्यात?
nashik news
20 min ago
3
कोकणात पावसाचा कहर! दरडी कोसळल्या, अनेक रस्ते बंद; नागरिक संतापले
mumbai rain
36 min ago
4
पाऊले अडली इंद्रायणी तिरी! चारही पूल पाण्याखाली, वारकऱ्यांना आळंदीत न येण्याचं आवाहन
Pandharpur Wari 2026
40 min ago
5
जेलमध्ये महिलांसोबत काय होतं? केतन अग्रवालच्या मृत्यूआधी सियाने शोधली धक्कादायक माहिती
Ketan Agrawal
44 min ago