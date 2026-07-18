Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /व्हिडीओ
  • /VIDEO|मराठा आरक्षणावर काय म्हणाल्या पंकजा मुंडे?

VIDEO|मराठा आरक्षणावर काय म्हणाल्या पंकजा मुंडे?

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jul 18, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:12 PM IST

Pankaja Munde On Maratha Reservation marathi news

Recommended Videos

VIDEO|मराठा आरक्षणावर काय म्हणाल्या पंकजा मुंडे?
02:18
VIDEO|सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात नेण्यासाठी 3 स्तरांची रणनीती
04:29
अवघ्या 3 मिनिटांत णेशोत्सव काळातील कोकण रेल्वेचं आरक्षण फुल्ल
00:54
रामरक्षा आंदोलनाला नवनीत राणांचं आव्हान, नवनीत राणा करणार हनुमान चालिसा पठण
01:53
लालपरीचा प्रवास महागला, तिकीट दरवाढीमुळे प्रवाशांमध्ये नाराजी
02:30
सोनम वांगचुक यांना आंदोलन स्थळावरुन हटवलं
06:51
जयंत पाटील आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची अर्धा तास बंद दाराआड चर्चा
01:54
लाडक्या बहिणींची मोफत साडी योजना बंद
03:10
गोरेगावात भेसळयुक्त दुधाच्या रॅकेटचा पर्दाफाश; दुधात डिटर्जंट पावडर, युरियाची भेसळ
01:39
Video | नालासोपाऱ्यातीस 5 मजली इमारत धोकादायक
01:33
Video | देशातील पहिली हायड्रोजन ट्रेन सेवेत
03:35
VIDEO : सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांची कुणाल कामराला नोटीस
00:44

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'पिसाळलेला श्वान...', सुनील तटकरेंची रामदास कदमांवर जहरी टीका, म्हणाले 'आधीच मर्कट, त्यात मद्य...'
NCP2 min ago
2
Dr Kumar Saptarshi37 min ago
3
lok sabha1 hr ago
4
smart meter1 hr ago
5
uddhav thackeray2 hrs ago