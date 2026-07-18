हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
FIFA World Cup
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
VIDEO|मराठा आरक्षणावर काय म्हणाल्या पंकजा मुंडे?
VIDEO|मराठा आरक्षणावर काय म्हणाल्या पंकजा मुंडे?
Written By
Pravin Dabholkar
Published: Jul 18, 2026, 07:00 PM IST
|
Updated: Jul 18, 2026, 08:12 PM IST
join
share
Pankaja Munde On Maratha Reservation marathi news
Recommended Videos
02:18
VIDEO|मराठा आरक्षणावर काय म्हणाल्या पंकजा मुंडे?
04:29
VIDEO|सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात नेण्यासाठी 3 स्तरांची रणनीती
00:54
अवघ्या 3 मिनिटांत णेशोत्सव काळातील कोकण रेल्वेचं आरक्षण फुल्ल
01:53
रामरक्षा आंदोलनाला नवनीत राणांचं आव्हान, नवनीत राणा करणार हनुमान चालिसा पठण
02:30
लालपरीचा प्रवास महागला, तिकीट दरवाढीमुळे प्रवाशांमध्ये नाराजी
06:51
सोनम वांगचुक यांना आंदोलन स्थळावरुन हटवलं
01:54
जयंत पाटील आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची अर्धा तास बंद दाराआड चर्चा
03:10
लाडक्या बहिणींची मोफत साडी योजना बंद
01:39
गोरेगावात भेसळयुक्त दुधाच्या रॅकेटचा पर्दाफाश; दुधात डिटर्जंट पावडर, युरियाची भेसळ
01:33
Video | नालासोपाऱ्यातीस 5 मजली इमारत धोकादायक
03:35
Video | देशातील पहिली हायड्रोजन ट्रेन सेवेत
00:44
VIDEO : सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांची कुणाल कामराला नोटीस
Trending
News
Photos
Videos
'पिसाळलेला श्वान...', सुनील तटकरेंची रामदास कदमांवर जहरी टीका, म्हणाले 'आधीच मर्कट, त्यात मद्य...'
NCP
2 min ago
2
गांधीवादी चळवळीतील एक महत्त्वाचा आवाज हरपला! ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत डॉ. कुमार सप्तर्षी यांचे निधन
Dr Kumar Saptarshi
37 min ago
3
उद्धव ठाकरेंशी बंडखोरी करणाऱ्या सहा खासदारांसंदर्भात लोकसभा अध्यक्षांचा मोठा निर्णय, यापुढे...
lok sabha
1 hr ago
4
प्रीपेड मीटरचा बॅलन्स कसा तपासाल? अवघ्या काही मिनिटांत होईल काम, फक्त या स्टेप्स करा फॉलो
smart meter
1 hr ago
5
'रामभक्त विरूद्ध राम मंदिर चोर असा लढा,तुम्ही कुणाच्या बाजूने?' नागपुरातून ठाकरेंचा सरसंघचालकांना प्रश्न!
uddhav thackeray
2 hrs ago