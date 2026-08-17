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राष्ट्रवादी SP एनडीएसोबत जाणार का? सुप्रिया सुळेंना जिल्हाधिकाऱ्यांचा प्रश्न, इनसाईड स्टोरी
राष्ट्रवादी SP एनडीएसोबत जाणार का? सुप्रिया सुळेंना जिल्हाधिकाऱ्यांचा प्रश्न, इनसाईड स्टोरी
Written By
Shivraj Yadav
Published: Aug 17, 2026, 02:55 PM IST
|
Updated: Aug 17, 2026, 03:01 PM IST
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Party Leaders ask Supriya Sule if NCP is going with NDA
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