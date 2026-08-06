हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
कॉमवेल्थ गेम्स
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
मनपाचा खड्डे बुजवल्याचा दावा फोल, माती, खडी टाकून तात्पुरती मलमपट्टी
मनपाचा खड्डे बुजवल्याचा दावा फोल, माती, खडी टाकून तात्पुरती मलमपट्टी
Written By
Mehul Panchal
Published: Aug 06, 2026, 03:10 PM IST
|
Updated: Aug 06, 2026, 03:15 PM IST
join
share
PCMC Road Update
Recommended Videos
01:08
मुंबई-विक्रोळीत कौटुंबिक वादातून दुहेरी हत्याकांड
01:53
मनपाचा खड्डे बुजवल्याचा दावा फोल, माती, खडी टाकून तात्पुरती मलमपट्टी
01:26
रत्नागिरी, सावंतवाडीसाठी स्पेशल ट्रेन
00:42
तीन दिवसांच्या विश्रांतीनंतर हिंगोलीत पावसाची हजेरी
02:38
एकनाथ शिंदे 4 मंत्र्यांच्या कामावर नाराज? कामं न केल्यास खांदेपालट करण्याचा इशारा
04:29
मराठवाड्यात 4 लोकप्रतिनिधींना झटका नव्यानं काढलेले कुणबी जातप्रमाणपत्र अवैध
04:16
'अॅनालॉग पनीर'वर महाराष्ट्रात बंदी
02:43
सासूचं किडनी दान अन् जावयाला जीवनदान
02:06
तुकाराम मुंढेंच्या सावजी संदर्भातील विधानाने वाद! 'माफी मागा', हलबा समाजाकडून आंदोलन
04:56
आधी गाडी, आता बंगला, महापौर रितू तावडे पुन्हा वादात, नंतर दिलं स्पष्टीकरण
01:38
VIDEO | 'गुंगी गुडीया' वाद विकोपाला, राऊत-बन यांच्यात आरोप प्रत्यारोप
01:30
VIDEO | 'गूंगी गुडीया'वरुन राऊत-तटकरेंमध्ये वार-पलटवार
Trending
News
Photos
Videos
वय 22 वर्ष, पगार महिना ₹4.80 लाख; स्क्रीनशॉट शेअर करत म्हणाला, 'लास्ट सेमिस्टरआधी शिक्षण सोडून...'
2
उद्या, परवा नाही तर... शिवसेनेसंदर्भातील अंतिम निकाल कधी? असिम सरोदेंनी थेट टाइमलाइनच सांगितली, 'सर्वोच्च न्यायालयाने...'
3
अभिजित दिपकेंकडून सर्वात मोठ्या मोहिमेची घोषणा, CJP भारतातील सर्व पक्ष, संघटनांना एकत्र घेणार!
4
'सरकारने कट रचलाय,' मनोज जरांगेंच्या खळबळजनक दाव्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांचं उत्तर, 'जाणूनबुजून कुणबी प्रमाणपत्र...'
5
ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बलांना टक्कर देणारे दिग्गज वकील कोण? किती घेतात मानधन? जाणून वाटेल आश्चर्य!