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1 ऑगस्टपासून मासेमारी करण्यास परवानगी, राज्य हद्दीत मात्र 15 ऑगस्टपर्यंत बंदी
1 ऑगस्टपासून मासेमारी करण्यास परवानगी, राज्य हद्दीत मात्र 15 ऑगस्टपर्यंत बंदी
Written By
Shivraj Yadav
Published: Jul 30, 2026, 03:00 PM IST
|
Updated: Jul 30, 2026, 03:14 PM IST
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