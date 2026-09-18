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पेट्रोल पंपावर UPI थांबणार, मुंबईतील पेट्रोल पंप चालकांचा इशारा
पेट्रोल पंपावर UPI थांबणार, मुंबईतील पेट्रोल पंप चालकांचा इशारा
Written By
Shivraj Yadav
Published: Sep 18, 2026, 10:40 PM IST
|
Updated: Sep 18, 2026, 10:40 PM IST
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Petrol Pump Owners threaten to stop UPI
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