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चलनात प्लास्टिकच्या नोटा येणार; केंद्र सरकारची RBI च्या प्रस्तावाला मंजुरी

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 28, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 03:05 PM IST

Plastic notes to be introduced Central Government approves RBI's proposal

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