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नवी मुंबईत वरिष्ठ अधिका-यांच्या त्रासाला कंटाळून पोलिसाने संपवलं जीवन
नवी मुंबईत वरिष्ठ अधिका-यांच्या त्रासाला कंटाळून पोलिसाने संपवलं जीवन
Written By
Pooja Pawar
Published: Sep 06, 2026, 04:00 PM IST
|
Updated: Sep 06, 2026, 04:00 PM IST
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Police officer ends life in Navi Mumbai driven to the step by harassment from senior officials
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