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इगतपुरीत पर्यटकांना मारहाण करणाऱ्या आरोपींची पोलिसांनी काढली धिंड
इगतपुरीत पर्यटकांना मारहाण करणाऱ्या आरोपींची पोलिसांनी काढली धिंड
Written By
Shivraj Yadav
Published: Jul 15, 2026, 09:45 PM IST
|
Updated: Jul 15, 2026, 09:47 PM IST
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Police parada accused of attack on tourist in Igatpuri
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