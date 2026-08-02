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VIDEO : नाशिकमध्ये खड्डे बुजवण्यास सुरुवात, रस्त्यांच्या कामांना वेग
VIDEO : नाशिकमध्ये खड्डे बुजवण्यास सुरुवात, रस्त्यांच्या कामांना वेग
Written By
Shubhangi Mere
Published: Aug 02, 2026, 08:00 PM IST
|
Updated: Aug 02, 2026, 08:00 PM IST
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Pothole filling begins in Nashik road work accelerates
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