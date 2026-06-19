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2 दिवसात शासन आदेश काढून मराठा विद्यार्थ्यांकडून घेतलेली फी परत करणार: प्रसाद लाड
2 दिवसात शासन आदेश काढून मराठा विद्यार्थ्यांकडून घेतलेली फी परत करणार: प्रसाद लाड
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Jun 19, 2026, 03:35 PM IST
|
Updated: Jun 19, 2026, 03:35 PM IST
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Prasad Lad And Jarange Patil On School fees GR
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