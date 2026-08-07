Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /व्हिडीओ
  • /भाजपाचा पराभव करणारे प्रशांत किशोर NCP चे सल्लागार

भाजपाचा पराभव करणारे प्रशांत किशोर NCP चे सल्लागार

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 07, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 03:15 PM IST

prashant kishore beat bjp in bypoll election now conslut ncp

Recommended Videos

मारकुट्या रमेश म्हात्रेला जामीन मंजूर; पण राज्याबाहेर तडीपारी
03:31
भाजपाचा पराभव करणारे प्रशांत किशोर NCP चे सल्लागार
04:08
सांगलीच्या शिराळा तालुक्यात मुसळधार पाऊस
00:35
30 हजार शिक्षकांची मेगाभरती, पहिली ते बारावीसाठी होणार शिक्षक भरती
01:49
सावधान! SIR च्या नावाखाली सायबर चोरट्यांचा डल्ला
04:29
पाऊस सोलापूर जिल्ह्यावर रुसलाय, खरीपाची पिकं धोक्यात
04:32
VIDEO : शिंदे आमच्यासोबत डबल गेम खेळताय का? - जरांगे
03:24
VIDEO : शिवसेनेच्या रवींद्र धंगेकरांची पुन्हा भाजपवर टीका
02:29
VIDEO | शिवसेना विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर काय म्हणाले नवनाथ बन?
07:12
VIDEO | शिवसेना पक्ष, चिन्हावरील आजची सुनावणी संपली
02:25
'आक्षेप असतील तर...', जरांगेंच्या आरोपांना मुख्यमंत्री फडणवीसांचं उत्तर
01:08
डॉक्टरांनी संप तातडीने मागे घ्यावा, संपादरम्यान रुग्ण दगावल्यास...; मुंबई हायकोर्टाचे आदेश
05:29

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
बुलढाण्यात 27 वर्षीय महिलेने कुठल्याही वैद्यकीय मदतीशिवाय एकाचवेळी 4 बाळांना दिला जन्म
2
3
4
5