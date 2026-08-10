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मराठी न येणाऱ्या चालकांवर 18 ऑगस्टपासून कारवाईला सुरुवात - प्रताप सरनाईक
मराठी न येणाऱ्या चालकांवर 18 ऑगस्टपासून कारवाईला सुरुवात - प्रताप सरनाईक
Written By
Shivraj Yadav
Published: Aug 10, 2026, 04:50 PM IST
|
Updated: Aug 10, 2026, 05:02 PM IST
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Pratap Sarnaik warns action rickshaw taxi driver from 18th August over Marathi
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