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मराठी न आल्यास बॅच, परवाना रद्द होणार, परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांची माहिती
मराठी न आल्यास बॅच, परवाना रद्द होणार, परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांची माहिती
Written By
Shivraj Yadav
Published: Aug 19, 2026, 10:30 PM IST
|
Updated: Aug 19, 2026, 10:33 PM IST
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