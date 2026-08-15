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एकनाथ शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री व्हावेत, प्रताप सरनाईकांनी व्यक्त केली इच्छा

Written ByShivraj Yadav
Published: Aug 15, 2026, 09:55 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:02 PM IST

Pratap Sarnaik wish Eknath Shinde to again become CM

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