हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
कॉमवेल्थ गेम्स
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
एकनाथ शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री व्हावेत, प्रताप सरनाईकांनी व्यक्त केली इच्छा
एकनाथ शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री व्हावेत, प्रताप सरनाईकांनी व्यक्त केली इच्छा
Written By
Shivraj Yadav
Published: Aug 15, 2026, 09:55 PM IST
|
Updated: Aug 15, 2026, 10:02 PM IST
join
share
Pratap Sarnaik wish Eknath Shinde to again become CM
Recommended Videos
01:21
VIDEO : नाशिकमध्ये तृतीयपंथीयांच्या दोन गटांत राडा, व्हिडिओ व्हायरल
00:39
VIDEO : चाकणमधील उद्योग स्थलांतरावरुन दानवेंचा टोला
01:06
अलिबागमध्ये गुडघाभर पाण्यात उभं राहून विद्यार्थ्यांची तिरंग्याला सलामी
01:07
महिला आरक्षण विधेयकासाठी जनगणना गरजेची: फडणवीस
01:16
स्वातंत्र्य दिन पूर्वसंध्येला मंत्रालय, बीएमसी, सीएसएमटीला रोषणाई
02:29
देशाचा 80वा स्वातंत्र्यदिवस, पंतप्रधानांच्या हस्ते ध्वजारोहण
02:20
VIDEO : मुंबईकरांचा प्रवास महागणार, रिक्षा-टॅक्सीचे भाडे वाढणार
00:54
VIDEO : पाटबंधारे विभागात कर्मचाऱ्यांच्या खुर्च्या रिकामी, अमरावतीच्या धामणगावातील प्रकार
01:38
VIDEO | चाकण कंपन्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस, सामंतांना भेटणार- रोहित पवार
04:18
VIDEO | विलास घुलेंच्या पत्नीचा आत्महत्येचा प्रयत्न
01:22
जेन झीवर फोकस करा, त्यांच्याशी संपर्क ठेवा; राज ठाकरेंच्या पुण्यातील बैठकीत पदाधिकाऱ्यांना सूचना
02:15
शिवसेना ठाकरेंचीच म्हणणाऱ्या सुप्रिया सुळेंना फडणवीसांचं उत्तर, 'लोक न्यायालयाने शिंदेंना...'
Trending
News
Photos
Videos
लहानपणापासून जिला जीवलग मैत्रीण समजत होती तीच निघाली...; DNA टेस्टने उघड केलं सत्य; भारतातून दत्तक घेतलेल्या तरुणींना धक्का
2
रिक्षा आणि कंटनेरच्या धडकेत 7 जण जागीच ठार, रिक्षाचा अक्षरश: चुराडा; झारखंडमध्ये अंगावर काटा आणणारा अपघात
3
धक्कादायक! प्रियकराने गरोदर प्रेयसाची हत्या केल्यानंतर दोन दिवस...; दोन राज्यांना हादरवणारा घटनाक्रम; तपासात मोठा ट्विस्ट, 'आरोपी आधीच...'
4
तुकाराम मुंढेंच्या मुलाने वाढदिवसासाठी रेस्तराँ केलं बुक; पुढे जे झालं त्याचा विचारही केला नव्हता, म्हणाले 'मला फोन करुन....'
5
Explainer : महाराष्ट्रातील सर्वात प्रसिद्ध हवामान तज्ञाचा इशारा, 90 टक्के तीव्र संकट; 2026 च्या शेवटी 70 वर्षांतील सर्वात मोठी नैसर्गिक आपत्ती