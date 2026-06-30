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ऑपरेशन अजून बाकी आहे, प्रवीण दरेकरांचं सूचक विधान
ऑपरेशन अजून बाकी आहे, प्रवीण दरेकरांचं सूचक विधान
Written By
Shivraj Yadav
Published: Jun 30, 2026, 10:20 PM IST
|
Updated: Jun 30, 2026, 10:20 PM IST
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Pravin Darekar on Operation Tiger after Sachin Ahir joins Eknath Shinde Shivsena
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