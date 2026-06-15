हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
FIFA World Cup
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
VIDEO| अमेरिका-इराणमध्ये शांतता करार
VIDEO| अमेरिका-इराणमध्ये शांतता करार
Written By
Pravin Dabholkar
Published: Jun 15, 2026, 09:20 AM IST
|
Updated: Jun 15, 2026, 09:20 AM IST
join
share
President Trump Announce US Iran Peace Deal Finalised Update
Recommended Videos
01:03
रोहित पवारांची पत्नी, मुलं, आई आंदोलनस्थळी
02:28
मुंबईतील पांढऱ्या पट्ट्यांमुळे राजकारण तापलं - संजय राऊत
11:08
मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून नॉर्थ कोस्टल रोडची पाहाणी
00:30
रायगडमधील समुद्रकिनारे पर्यटकांनी गजबजले
00:57
Yeola | नाफेड कांदा खरेदीवर शेतकऱ्यांची नाराजी कायम
04:14
Mumbai | मुंबईत पांढऱ्या पट्ट्यांचा वाद तापला
00:51
काँग्रेस निवडणूक लढण्यास असमर्थ- फुके
01:16
VIDEO| शिवसेना UBT च्या खासदारांची मातश्रीवर बैठक
07:27
VIDEO| आज अनेक नेते रोहित पवारांना आंदोलनस्थळी भेटणार
00:50
आचारसंहितेनंतर कर्जमाफीची अंमलबजावणी होणार
01:13
VIDEO : रोहित पवारांच्या आंदोलनावर राम शिंदेंची टीका
02:04
VIDEO : तुकाराम मुंडेंच्या प्रतिमेला दुग्धाभिषेक, नागरिकांची बदली न करण्याची मागणी
Trending
News
Photos
Videos
तुकाराम मुंढेंची धडाकेबाज कारवाई पाहून मंत्री छगन भुजबळांचा फोन;काय झालं बोलणं?
tukaram mundhe
13 min ago
2
ममतांची साथ सोडणाऱ्या 20 खासदारांना BJP नाही 'या' पक्षात व्हायचंय विलीन
Trinamool
28 min ago
3
Maharashtra Breaking News Today LIVE: बेस्ट कृती समितीच्या वतीने आंदोलनाचा इशारा
marathi news
33 min ago
4
शाळा सुरू पण पुस्तके गायब! विद्यार्थ्यांना कधी मिळणार? बालभारतीचं स्पष्टीकरण!
school education
1 hr ago
5
महाराष्ट्रात 'पाणीबाणी'ची स्थिती... राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; आता 31 ऑगस्टपर्यंत...
monsoon
1 hr ago