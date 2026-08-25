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कटिंग चहाचा दर आता 15 रुपये, साखरेचं दर वाढल्यानं टी-कॉफी असोसिएशनच्या बैठकीत निर्णय
कटिंग चहाचा दर आता 15 रुपये, साखरेचं दर वाढल्यानं टी-कॉफी असोसिएशनच्या बैठकीत निर्णय
Written By
Pooja Pawar
Published: Aug 25, 2026, 05:05 PM IST
|
Updated: Aug 25, 2026, 05:05 PM IST
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price of cutting chai is now 15 Tea due to the rise in sugar prices
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