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कटिंग चहाचा दर आता 15 रुपये, साखरेचं दर वाढल्यानं टी-कॉफी असोसिएशनच्या बैठकीत निर्णय

Written ByPooja Pawar
Published: Aug 25, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 05:05 PM IST
price of cutting chai is now 15 Tea due to the rise in sugar prices

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