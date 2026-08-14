हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
कॉमवेल्थ गेम्स
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महिला आरक्षण विधेयकावरून विरोधकांवर टीका
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महिला आरक्षण विधेयकावरून विरोधकांवर टीका
Written By
Vanita Kamble
Published: Aug 16, 2026, 12:10 AM IST
|
Updated: Aug 16, 2026, 12:17 AM IST
join
share
Prime Minister Narendra Modi criticizes the opposition over the Women's Reservation Bill.
Recommended Videos
04:53
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महिला आरक्षण विधेयकावरून विरोधकांवर टीका
01:57
एकनाथ शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री व्हावेत, प्रताप सरनाईकांनी व्यक्त केली इच्छा
04:04
हिंगोलीच्या पिंपळदरी गावात हायटेक शाळा, अभिजीत दीपकेंकडून ग्रामस्थांचं कौतुक
01:21
VIDEO : नाशिकमध्ये तृतीयपंथीयांच्या दोन गटांत राडा, व्हिडिओ व्हायरल
00:39
VIDEO : चाकणमधील उद्योग स्थलांतरावरुन दानवेंचा टोला
01:06
अलिबागमध्ये गुडघाभर पाण्यात उभं राहून विद्यार्थ्यांची तिरंग्याला सलामी
01:07
महिला आरक्षण विधेयकासाठी जनगणना गरजेची: फडणवीस
01:16
स्वातंत्र्य दिन पूर्वसंध्येला मंत्रालय, बीएमसी, सीएसएमटीला रोषणाई
02:29
देशाचा 80वा स्वातंत्र्यदिवस, पंतप्रधानांच्या हस्ते ध्वजारोहण
02:20
VIDEO : मुंबईकरांचा प्रवास महागणार, रिक्षा-टॅक्सीचे भाडे वाढणार
00:54
VIDEO : पाटबंधारे विभागात कर्मचाऱ्यांच्या खुर्च्या रिकामी, अमरावतीच्या धामणगावातील प्रकार
01:38
VIDEO | चाकण कंपन्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस, सामंतांना भेटणार- रोहित पवार
Trending
News
Photos
Videos
नवी मुंबईतील 14 रेल्वे स्थानकांच्या हस्तांतरणामुळे 323 सफाई कामगारांच्या नोकरीवर गदा; कारण मध्य रेल्वे
2
आमदार कैलास पाटील ऑपरेशन टायगरचा दुसरा भाग; खासदार ओमराजे निंबाळकर यांची अप्रत्यक्ष साद
3
नवी मुंबई विमानतळापासून फक्त 15 KM अंतरावर फक्त 23 लाख, तर खारघरमध्ये फक्त 43 लाखांत घर; सिडकोची 4779 घरांची जबरदस्त लॉटरी
4
ODI World Cup 2027 ची सुरुवात 'या' तारखेला होणार! अंतिम सामन्याची तारीखही जवळपास निश्चित
5
'जर तुम्ही सरसावले तर माझ्या हाताची....', भरसभेत राजन नाईक आणि हितेंद्र ठाकुरांमध्ये वाद, म्हणाले 'त्यावेळी आमदार कोण होता? मला उगाच....'