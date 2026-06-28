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जळगावच्या पाचो-यात खासगी ट्रॅव्हल्सचा अपघात, बसमध्ये एकूण होते २२ प्रवासी
जळगावच्या पाचो-यात खासगी ट्रॅव्हल्सचा अपघात, बसमध्ये एकूण होते २२ प्रवासी
Written By
Pooja Pawar
Published: Jun 28, 2026, 04:25 PM IST
|
Updated: Jun 28, 2026, 04:25 PM IST
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Private bus accident in Pachora Jalgaon, total of 22 passengers on the bus
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