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डीजेमुक्त गणेशोत्सवासाठी पुण्यात मोर्चा, अभिनव चौक ते शनिवारवाडा मोर्चा

Written ByPooja Pawar
Published: Aug 30, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 04:21 PM IST

Protest in Pune for a DJ-free Ganeshotsav march from Abhinav Chowk to Shaniwar Wada.

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