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पावसाचा भात पिकाला फटका, भाताची रोपे वाहून गेली
पावसाचा भात पिकाला फटका, भाताची रोपे वाहून गेली
Written By
Mehul Panchal
Published: Aug 02, 2026, 02:05 PM IST
|
Updated: Aug 02, 2026, 02:12 PM IST
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Pune Ambegaon Farmers On Delay Of Rice Sowing Can Cause Less Production
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