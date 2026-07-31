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मुठा नदीत 45 हजार क्युसेकने पाण्याचा विसर्ग

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 31, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 05:04 PM IST

Pune Khadakwasla dam starts releasing water ground report

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