Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /व्हिडीओ
  • /मोठी बातमी | नसरापूरच्या नराधमाला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा

मोठी बातमी | नसरापूरच्या नराधमाला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा

Written ByMehul Panchal
Published: Jun 29, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:20 PM IST
Pune Special Court Sentenced Death By Hanging In Nasrapur Case

Recommended Videos

मोठी बातमी | नसरापूरच्या नराधमाला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा
03:43
'गद्दारांच्या छाताडावर भगवा रोवणार' म्हणणाऱ्या उद्धव ठाकरेंना श्रीकांत शिंदेंचं उत्तर! म्हणाले, 'भगवा कुठे...'
01:36
Good News! जोरदार पावसामुळे हातनूर धरणाच्या पाणी पातळीमध्ये वाढ
00:34
VIDEO | पुणे-नाशिक दरम्यानची प्रस्तावित रेल्वे रद्द, नागरिक आक्रमक
01:41
VIDEO | आरोपी पुण्यातील विमान नगरचा रहिवासी, सामुहिक विषप्रयोगाचा कट उधळला
02:34
जळगावच्या पाचो-यात खासगी ट्रॅव्हल्सचा अपघात, बसमध्ये एकूण होते २२ प्रवासी
00:31
राज्यातील 25 तरुण 'गोल्डन ट्रॅगल'मध्ये ओलीस, म्यानमार-थायलंड सीमा परिसरात तरुणांना डांबलं
00:44
आरोपी चेतन चौधरीची दुचाकी जप्त
00:43
तुळापूरमध्ये 'जस्टिस फॉर केतन' आशयाचे बॅनर
00:54
VIDEO|एसआयटीकडून सौरभ सोनावणेची चौकशी
02:14
VIDEO|अंबादास दानवेंना मोहित कंबोज यांच्याकडून नोटीस
02:02
"तुकाराम मुंढेंची 3 वर्ष बदली होऊ नये" - योगेश कदम
00:53

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
फडणवीसांची खुर्ची धोक्यात? शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री? उद्धव ठाकरे शिर्डीत नेमकं काय म्हणाले?
uddhav thackeray5 min ago
2
family dispute32 min ago
3
Sanjay Raut38 min ago
4
Nasrapur40 min ago
5
uddhav thackeray46 min ago