Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /व्हिडीओ
  • /आचारसंहितेनंतर कर्जमाफीची अंमलबजावणी होणार

आचारसंहितेनंतर कर्जमाफीची अंमलबजावणी होणार

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 14, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:45 AM IST
Radhakrishna vikhe patil criticize rohit pawar hunger strike in pandharpur

Recommended Videos

VIDEO : रोहित पवारांच्या आंदोलनावर राम शिंदेंची टीका
01:13
VIDEO : तुकाराम मुंडेंच्या प्रतिमेला दुग्धाभिषेक, नागरिकांची बदली न करण्याची मागणी
02:04
अर्थखातं फडणवीसांनीच सांभाळावं, संजय राऊतांचं विधान; भुजबळांनी दिलं उत्तर
01:58
विठ्ठल रुक्मिणी मूर्ती संवर्धनाचा दिवस ठरला, 22 ते 24 जूनदरम्यान मूर्तीचं संवर्धन
01:01
VIDEO | अन्नत्याग आंदोलनाचा आज दुसरा दिवस, काय म्हणाल्या सुप्रिया सुळे?
01:02
VIDEO | सातारा विधान परिषदेत महायुतीत नाराजीनाट्य?
01:05
1 जुलैपासून सर्व प्रकारची वाहनं महागणार, खर्चाची फोडणी
00:49
मुंबईत 100% नालेसफाईचा पालिकेचा दावा फोल; मनसे आक्रमक
02:43
मुंबईतील शाळांवर होणार कारवाई, अनधिकृत वर्ग तात्काळ बंद करण्याचे आदेश
01:04
नाशिकमध्ये विधान परिषद निवडणुकीसाठी महायुतीच्या नेत्यांची बैठक
00:49
Video | 854 पैकी 750हून अधिक शालार्थ आयडी बोगस
01:02
Video | भीमाशंकर परिसरातील विकास कामांची केली पाहणी
00:59

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
टी20 मुंबई लीगच्या फायनल सामन्यात राडा!
T20 Mumbai League 202610 min ago
2
Brazil Accident11 min ago
3
 Breaking News Maharashtra14 min ago
4
Gopichand Padalkar55 min ago
5
milk adulteration1 hr ago