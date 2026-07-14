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चूक यंत्रणेची, उमेदवारांना शिक्षा का? राहुल गांधींची टीईटी परीक्षेची तारीख तातडीने जाहीर करण्याची मागणी

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 14, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:03 PM IST

Rahul Gandhi demands to announce dates of TET Exam

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