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चूक यंत्रणेची, उमेदवारांना शिक्षा का? राहुल गांधींची टीईटी परीक्षेची तारीख तातडीने जाहीर करण्याची मागणी
चूक यंत्रणेची, उमेदवारांना शिक्षा का? राहुल गांधींची टीईटी परीक्षेची तारीख तातडीने जाहीर करण्याची मागणी
Written By
Shivraj Yadav
Published: Jul 14, 2026, 10:00 PM IST
|
Updated: Jul 14, 2026, 10:03 PM IST
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Rahul Gandhi demands to announce dates of TET Exam
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