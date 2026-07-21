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राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधींसह काँग्रेस नेत्यांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 21, 2026, 10:15 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:20 PM IST

Rahul Gandhi Priyanka Gandhi detained by police

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